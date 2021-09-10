Togolu Romeo bozuk telefon yüzünden öldürüldü

ESENYURT
'TA, satın aldığı telefon bozuk çıkınca iade etmek isteyen Togo uyruklu Romeo E., satıcı tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Olay 7 Eylül'de İstiklal Mahallesi
Doğalgaz Sokak'ta yaşandı. İddiaya göre, Togo uyruklu Romeo E., satın aldığı telefonun bozuk çıkması üzerine satıcıları arayarak, iade etmek istediğini söyledi. Sokak üzerinde bir araya gelen satıcı ve Romeo E. arasında sözlü tartışma çıktı. Tartışmanın giderek büyümesi üzerine telefon satıcısı yanında getirdiği bıçakla Romeo E.'yi göğüs ve bacaklarından yaraladı. Aldığı darbelerin ardından koşmaya başlayan Romeo E., 200 metre ileride yere düştü. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan Togo uyruklu adam, hayatını kaybetti.