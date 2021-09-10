Uçak indirten maske inadı

ALMANYA
'YA gitmek için Kayseri Erkilet Havaalanı
'na gelen Fazlı adlı gurbetçi, havaalanında taktığı maskeyi uçağa binince çıkardı. Havalanan uçaktaki hostesler maske takmayan yolcuyu uyardı. Yolcular tarafından da defalarca uyarılan gurbetçi, maske takmamakta inat edince durum kaptan pilota bildirildi. Bunun üzerine pilot, uçağı Kayseri Erkilet Havaalanı'na indirdi. Maskesiz yolcu, polisler tarafından uçaktan indirildi. Ardından uçak tekrar havalandı. Maske takmadığı için uçaktan indirilen gurbetçi Fazlı, daha sonra dış hatlar terminali çıkış kapısında yatarak sigara içmeye başladı. Dedesinin kendisini çağırdığını ve Almanya'ya gitmesi gerektiğini belirten Fazlı, polisler tarafından havaalanına çağrılan yakınlarına teslim edildi.