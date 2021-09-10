Uyuşturucu ve silah kaçakçılarına operasyon: 7 gözaltı

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışmalarında uyuşturucu ve silah kaçakçılığı yapan 11 kişilik grubu tespit etti.

Çalışmalarını tamamlayan polis ekipleri, Altındağ ve Sincan İlçelerinde 11 adrese şafak vakti operasyon düzenledi. Operasyonda 7 kişi gözaltına alınırken 6 ruhsatsız tabanca, 2 av tüfeği, 1 kilo pc uyuşturucu madde, 502 gram kokain, 301 gram esrar ve 27 adet uyuştucu hap ele geçirildi. Gözaltına alınan işlem yapılmak üzere Ankara Emniyetine getirildi.