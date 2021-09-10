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Giriş Tarihi: 10.9.2021 09:02

Uyuşturucu ve silah kaçakçılarına operasyon: 7 gözaltı

ÖMER ÇETİN ÖMER ÇETİN
Uyuşturucu ve silah kaçakçılarına operasyon: 7 gözaltı

Ankara emniyeti, uyuşturucu ve silah kaçakçılığı yapan gruba yönelik şafak vakti operasyon düzenlendi. Polis baskınında 7 kişi gözaltına alınırken ikametlerde yapılan aramada uyuştucu madde ve silahlar ele geçirildi.

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışmalarında uyuşturucu ve silah kaçakçılığı yapan 11 kişilik grubu tespit etti.

Çalışmalarını tamamlayan polis ekipleri, Altındağ ve Sincan İlçelerinde 11 adrese şafak vakti operasyon düzenledi. Operasyonda 7 kişi gözaltına alınırken 6 ruhsatsız tabanca, 2 av tüfeği, 1 kilo pc uyuşturucu madde, 502 gram kokain, 301 gram esrar ve 27 adet uyuştucu hap ele geçirildi. Gözaltına alınan işlem yapılmak üzere Ankara Emniyetine getirildi.

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Uyuşturucu ve silah kaçakçılarına operasyon: 7 gözaltı
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