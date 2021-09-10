Yağmur davası sil baştan

İstanbul
Küçükçekmece'de sevgilisi Yağmur Önüt
'ü av tüfeğiyle vurarak "bilinçli taksirle ölüme neden olma" suçundan aldığı 5 yıl 10 aylık hapis cezası Yargıtay
tarafından bozulan Egemen Vardar
'ın yeniden yargılanmasına başlandı. 19 Nisan 2016'da üniversiteli Egemen Vardar (21) hakkında aynı okulda okuyan sevgilisi Yağmur Önüt'ü (20) babaannesinin evinde av tüfeğiyle vurarak hayatını kaybetmesine neden olduğu gerekçesiyle "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis istemiyle dava açıldı. Vardar'ın "bilinçli taksirle ölüme neden olma" suçundan önce 7 yıl hapsine, sonrasında da sanığın iyi halini göz önünde bulundurarak 5 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırılmasına karar verildi. Ailenin itirazı üzerine dosya Yargıtay'a gönderildi. Yargıtay, sanığın "olası kastla öldürme" suçundan ceza alması gerektiğini belirterek kararı bozdu. Yargıtay'ın kararı bozmasının ardından görülen duruşmaya tutuksuz sanık Egemen Vardar ile Yağmur Önüt'ün annesi Sevgi Gülseren
katıldı. Vardar, Yargıtay bozma ilamına itiraz etti. Mahkeme heyeti, Yargıtay bozma kararından önce duruşmaya Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı
'nın avukatının katıldığını ancak bu celse için tebligat çıkarılmadığını belirtti. Mahkeme bu nedenle tebligat çıkarılmasına ve Yargıtay'ın bozma kararına uyulup uyulmayacağına ilişkin kararın avukatın duruşmaya katılma durumuna göre verilmesine hükmetti. Mahkeme, Vardar'ın tutuklu yargılanma talebini reddedip duruşmayı erteledi.
'BEN KIZIMI ÖLESİYE SEVDİM'
Adliye önünde gözyaşları içinde konuşan anne Sevgi Gülseren, "Kız çocuğumun av hayvanı gibi hiçbir değeri yokmuş. Kızıma bunu yapan katilin yüzüne tükürmedim, küfretmedim. Ben mahkemeye başvurdum. 5 yıldır buraya geliyorum, bana hakaret ediyorlar. O kızımı seviyormuş. Ben kızımı öldüresiye sevmedim, ölesiye sevdim. Av tüfeği ile kızım öldü. Şakaymış. Gülüyorlar, eğleniyorlar" dedi.