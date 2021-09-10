Yaren İsminin Anlamı ve Kökeni Nedir, Kur’an’da Geçiyor Mu? Yaren TDK Sözlükte Ne Demek?

Yaren ismi genellikle kız çocuklarına tercih edilse de aslında erkek çocukları için de kullanılabilen isimlerden bir tanesidir. Bu isim hakkında araştırma yapılmasının bir nedeni de budur. Farsça kökenli olan Yaren isminin anlamı karşımıza "yakın arkadaş, dost" olarak çıkar.

YAREN İSMİNİN ANLAMI NEDİR?

Yaren ismi genellikle kız çocuklarına konulan, nadir de olsa erkek çocuklarında da görülebilen isimlerden bir tanesidir. Anne ve baba adayları doğacak olan bebeklerine isim araştırırken karşılarına çıkan isimlerden biridir. Yaren isminin 3 anlamı bulunmaktadır. Bu anlamlar şu şekildedir:

Ay'ın dolunay durumu Yakın arkadaş, dost Dolgun görünüm

YAREN İSMİ KUR'AN'DA GEÇİYOR MU?

Güzel anlamı ve güzel söylenmesi ile anne ve baba adaylarını gönlünü kazanan isimlerden bir tanesi de Yaren ismidir. Yaren ismi ile alakalı merak edilen pek çok konu bulunur. Bu konulardan bir tanesi de bu ismin Kur'an- ı Kerim içerisine yer alıp almayışıdır. Yaren ismi Kur'an- ı Kerim içerisinde yer alan bir isim değildir. Kur'an- ı Kerim içerisinde yer almasa da bu isim sık sık kullanılır ve kullanılmasında dinen bir sakınca yoktur.

YAREN İSMİNİN KÖKENİ NEDİR?

Anne ve baba adaylarının beğendiği isimlerden bir tanesi olan Yaren isminin kökeni de bu isim hakkında merak edilen konulardan bir tanesidir. Yaren isminin kökeni karşımıza Farsça olarak çıkmaktadır.

YAREN NE DEMEK?

Yaren ismi hem bu isme sahip kişiler tarafından hem de bebeğine bu ismi araştıran anne ve baba adayları tarafından merak edilen isimler arasında yer almaktadır. Bu ismin ne demek olduğu da bu kişiler tarafından merak edilmektedir. Yaren isminin Türk Dil Kurumuna göre anlamı karşımıza "yakın arkadaş, dost" olarak çıkmaktadır.