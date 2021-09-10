Yürek yakan vasiyet

Antalya
'da yaşayan Burak Balcı
, 14 Nisan'da annesini, 6 Eylül'de ise sevdiği kızı trafik canavarına kurban verdi. Akdeniz Üniversitesi İnşaat Mühendisliği
öğrencisi Burak Balcı (25) ile Haliç Üniversitesi Opera Bale Bölümü
3'üncü sınıf öğrencisi olan sözlüsü Sevgi Ekmekçi
(25), üyesi oldukları yardımlaşma platformu "Bir el bir hayat" grubuyla, binlerce insanın yardımına koştu. Bu arada Balcı'nın anne ve babası Türkan ve Elvan Balcı
, geçen 12 Nisan'da alışveriş merkezine gitmek için kaldırımda yürüdükleri sırada, servis minibüsü çifte çarptı. Başından darbe alan anne Elvan Balcı öldü. Burak Balcı, yaşadığı büyük acıya rağmen, kendisine en büyük desteği veren sözlüsü Sevgi Ekmekçi ile en son Manavgat
'taki yangında köylülerin yardımına koştu. Annesinin ölümünün üzerinden 5 ay geçen Burak Balcı, bu kez sözlüsünü trafik kazasında yitirdi. Balcı'nın, üyesi olduğu platformun sayfasında yaptığı, "Ben de gidersem vasiyetimdir, mümkünse kalbimin yarısını sevdiğimin, diğer yarısını annemin yanına gömün" vasiyeti yürekleri dağladı.