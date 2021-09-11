1 yılda, 487 bin 270 çift ömür boyu birlikteliğe ‘Evet’ dedi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Kocaeli Bölge Müdürlüğü verilerine göre Türkiye'de 2020 yılında Toplamda 487 bin 270 çift evlendi. Evlenmelerin en fazla olduğu ay ise 77 bin 86 çift ile Ağustos ayında gerçekleşti. Ağustos ayından sonra en fazla evlenme 72 bin 402 çift ile Temmuz ayında gerçekleşti. Evlenmelerin en az olduğu ay ise 11 bin 666 çift ile Mayıs ayında oldu.

KOCAELİ'NDE 11 BİN 272 ÇİFT EVLENDİ

Kocaeli ilinde 2020 yılında en fazla Evlenme bin 763 çift ile Ağustos ayında gerçekleşirken, 2020 yılında toplamda 11 bin 272 çift evlendi. Evlenmelerin en fazla olduğu ay bin 763 çift ile Ağustos ayında gerçekleşti. Ağustos ayından sonra en fazla, bin 688 çift ile Eylül ayında oldu. Evlenmelerin en az olduğu ay ise 240 çift ile Mayıs ayında oldu.