23 bin 562 yeni vaka, 214 vefat

Türkiye'de
dün 318 bin 835 Kovid-19 testi yapıldı, 23 bin 562 kişinin testi pozitif çıktı. 214 kişi hayatını kaybederken iyileşenlerin sayısı 35 bin 83 oldu. Bugüne kadar yapılan aşı sayısı ise toplam 101 milyon 48 bin 667'ye yükseldi. Bu arada Sağlık Bakanı Fahrettin Koca
, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, PCR testinin belirtisiz vaka yaygınlığını anlayabilmek için sınırlı sayıda okulda yapılacağını belirtti. Bakan Koca, "Velilerimiz önceden bilgilendirilip onayları istenecek. PCR taraması, sağlıklı eğitim ortamının devamına ve olası hazırlığa yönelik. Çocuklarla, en deneyimli arkadaşlar buluşacak" ifadelerini kullandı.