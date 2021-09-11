Giriş Tarihi: 11.9.2021

3 saatlik evlilik saadeti ağlatan sonla bitti ABBAS ÇAKAR

Münire ile motosiklet tamircisi Rüştü Can kaçarak yıldırım nikâhı kıydı. Çiçeği burnunda çift kutlama yemeğine gitmek için damadın motosikletine bindi. Ancak evlilikten 3 saat sonra yaşanan trajik kaza ikisini de bu hayattan kopardı