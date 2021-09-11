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Giriş Tarihi: 11.9.2021

3 saatlik evlilik saadeti ağlatan sonla bitti

ABBAS ÇAKAR
3 saatlik evlilik saadeti ağlatan sonla bitti

Münire ile motosiklet tamircisi Rüştü Can kaçarak yıldırım nikâhı kıydı. Çiçeği burnunda çift kutlama yemeğine gitmek için damadın motosikletine bindi. Ancak evlilikten 3 saat sonra yaşanan trajik kaza ikisini de bu hayattan kopardı

Düzce'de önceki gün, D-100 karayolunda önündeki kamyonun altına giren motosikletin sürücüsü Rüştü Can Ulcay (25) olay yerinde, arkasındaki Münire Kuğu (22) ise kaldırıldığı hastanede öldü. 3 saat önce nikâhlandıkları ortaya çıkan çiftin hikâyesi ise yürekleri burktu. Çilimli ilçesinde yaşayan ve hem motosiklet tamircisi hem de motosiklet tutkunu olan Rüştü Can ile Giresun'da yaşayan Münire, internet üzerinden tanıştı. Arkadaşlıkları ilerleyen ve birbirlerine âşık olan iki genç, evlenmeye karar verdi. Münire'nin ailesi bu evliliğe karşı çıkınca, Rüştü Can Ulcay Giresun'a giderek genç kızı aldı.



Düzce'ye giden çift evlilik işlemlerini hızlandırarak düğün salonu kiraladı. Önceki gün saat 14.00'te de nikâhlarını kıydırdıkları öğrenildi. Kuyumcuda takı bakmak ve ardından baş başa kutlama yemeği yemek için motosikletle yola çıkan çiftin sonu trajik oldu. Trajik kaza genç çiftin ailelerini yasa boğdu. Rüştü Can Ulcay Düzce'de, Münire Kuğu ise Giresun'da toprağa verildi.

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3 saatlik evlilik saadeti ağlatan sonla bitti
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