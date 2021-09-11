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Giriş Tarihi: 11.9.2021

32 torbacı tutuklandı

İstanbul'da, Fatih, Bayrampaşa, Kağıthane, Zeytinburnu, Bahçelievler, Beşiktaş, Arnavutköy ve Eyüpsultan'da uyuşturucu satıcılarına yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Gözaltı kararı bulunan 36 şüpheliden 34'ü yakalandı. Başka suçlardan bulundukları cezaevinden alınan 6 şüpheli ile ikametlerinden gözaltına alınan 28 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi. Toplam 34 şüpheliden 32'sinin tutuklanmasına, 2 şüphelinin ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verildi.
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32 torbacı tutuklandı
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