40 yıl sonra buluştular

Aralarında Amelebirliği Başkanı Şenol Yücel, Karadenizspor eski kulüp başkanı Paşa Hazır, Karadonspor Kulübü'nün şu anki mevcut Başkanı Ali Kemal Ofluoğlu Fenerbahçe Taraftarları Derneği Başkanı Turgut Papila, Karadon Mahallesi Muhtarı Kadir Kazlı, İbrahim Hazır, Cihan Taşçı gibi çok sayıda kamuoyunda tanınmış ismin de yer aldığı Karadonsporlular, Kilimli Belediyesine ait Radartepe Sosyal tesislerinde düzenlenen kahvaltıda buluştu.

KAHVALTIDA DUYGUSAL ANLAR YAŞANDI

Yeşil Siyah Karadonspor forması ve atkısıyla birlikte kahvaltıya katılan Karadansporluar birlikte sohbet ettiler, hasret giderdiler ve eski günleri andılar, hep birlikte Karadonspor marşı'nı seslendirdiler ve şampiyon Karadonspor diye slogan attılar.

Kahvaltıyı organize edenlerden Cihan Taşçı, sosyal medya üzerinden bir araya geldiklerini ve bunu artık her sene tekrarlayacaklarını ifade etti.

Kahvaltıya katılan Karadonspor'un mevcut kulüp Başkanı Ali Kemal Ofluoğlu ise vefat eden futbolcuları ve kulüp yöneticilerini rahmetle andığını belirterek kulübe yaptıkları hizmetlerden dolayı teşekkür etti.

Karadonspor'un eski kulüp başkanı Paşa Hazır ise çok mutlu olduğunu ve yemeği organize edenlere teşekkür ettiğini ifade ederek bundan sonra sık sık bir araya gelmeyi çalışacaklarını söyledi.