552 kilometreden Covid bulaştı! Savcılıktan ’sistem hatası suç oluşturmaz’ kararı

"KARDEŞİM COVİD BEN DEĞİLİM"

Ne olduğunu anlayamadan idari para cezası alan Hüseyin Uzun hakkında bir de 'bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırı davranma' suçundan soruşturma başlatıldı. İfadesi alınan Hüseyin Uzun suçlamayı kabul etmeyerek, "Polisler GBT yaptıktan sonra evde karantinada olmam gerektiğini söyledi. Kendilerine böyle bir şeyden haberim olmadığını söyledim. Kardeşimin covid-19 testi pozitif çıkmıştı ancak kendisi Alaçatı'da ikamet ediyor. Kardeşimden dolayı bu durum yaşandı ancak bu süreçte kendisiyle temasım ve görüşmem olmadı" dedi. Ataköy'den hareketle başlayan ve 552 kilometre uzaklıktaki Alaçatı'ya varan olaylar zincirinde İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı kararını verdi.

SAVCILIK: SUÇ OLUŞMAZ

Savcılık Hüseyin Uzun hakkında karantinaya uymadığı gerekçesiyle 'bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırı davranma' suçundan soruşturma başlatıldığını ancak şüphelinin hastalığa yakalandığına, temaslı olduğuna ve karantina altına alındığına dair bilgi olmadığını belirtti. Böylece suç unsurunun oluşmadığının altını çizen savcılık soruşturmada takipsizlik kararı verdi.

"SİSTEM HATASI OLMUŞ, O DA BENİ BULMUŞ"

Konuyla ilgili SABAH'a konuşan Hüseyin Uzun, mağduriyet yaşadığını söyleyerek, "Bir sistem hatası olmuş. O da beni bulmuş. Kesilen para cezasına itiraz ettim. Polislere de o an durumumu anlattım ama yapacak bir şeyleri olmadığını, sistemde temaslı göründüğümü söylediler. Kardeşim koronaydı ancak o başka bir şehirde yaşıyor. Kendisiyle görüşmemiz dahi olmadı. Dolayısıyla beni temaslı da yazdırmadı. Bu durum çok saçma geldi. Derdimi anlatamadım. Çok da şaşırdım" dedi.