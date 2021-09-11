552 kilometreden virüs bulaştı!

İstanbul'da
40 yaşındaki Hüseyin Uzun, geçen yıl eylülde polis uygulamasına denk geldi. Kontrollerde, 'Kovidtemaslı' olduğu ve karantinayı ihlal ettiği belirlendi. Şoke olan Uzun, itiraz etse de 3 bin 100 lira para cezası kesildi. Hakkında "Bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırı davranmak"tan da soruşturma başlatıldı. Ancak gerçek bambaşkaydı. Kendisinden tam 552 kilometre uzaklıkta, o sırada Alaçatı
'da olan kardeşinin Kovid-19'a yakalanması nedeniyle sisteme temaslı işlendiği ortaya çıktı. Soruşturmada Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı son noktayı koydu. Başsavcılık, "Temaslı olduğu ve karantina altına alındığına dair bilgi yok. Böylece suç unsuru da yok" diyerek takipsizlik kararı verdi.