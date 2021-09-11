Adana’da aile içindeki kavgada tüfekle vurularak hayatını kaybeden gencin kardeşi tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Gültepe Mahallesi'ndeki evlerinde dün pompalı tüfekle vurularak hayatını kaybeden Emir Can Y'nin (20) babası Fırat Y'nin ardından kardeşi E.Y'yi (16) de gözaltına aldı.

Emir Can Y'nin tartıştığı babasına tüfek doğrulttuğu, bu sırada annesi Müjde A.Y. ile kardeşi E.Y'nin araya girdiği, E.Y'nin silahın namlusunu başka yöne çevirmek için müdahalede bulunduğu esnada silahın ateş almasıyla Emir Can Y'nin vurulduğu iddia edildi.

Baba Fırat Y. ile oğlu E.Y. emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi

Savcılık sorguları tamamlanarak nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan E.Y. tutuklandı, baba Fırat Y. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Bu arada, olayın gerçekleştiği evde bir miktar Hint keneviri ele geçirildiği öğrenildi.

OLAY

Gültepe Mahallesi'nde Emir Can Y. (20), babası Fırat Y. ile aralarında çıkan kavga sırasında pompalı tüfekle ağır yaralanmıştı. Fırat Y'nin kamyonetiyle Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesine götürdüğü oğlu müdahalelere rağmen kurtarılamamış, baba gözaltına alınmıştı.