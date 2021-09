AK Partili Can, MKE ile ilgili muhalefeti eleştirdi: “İşçilerin vebaline girdiler”

AK Parti Kırıkkale Milletvekili Ramazan Can, Makine Kimya Endüstrisi Kurumu (MKE) ile ilgili yaptığı açıklamada; "Yalanla, iftira ile MKE'yi siyasi emellerine alet edip, işçinin vebaline girdiler" dedi.

Kırıkkale Belediyesi tarafından düzenlenen 20 Dev Proje tanıtım toplantısında konuşan Ramazan Can, Makine Kimya Endüstrisi Kurumu (MKE) ile ilgili açıklamalarda bulundu. MKE'nin 1920'lerde kurulduğunu, 1950'lerde şirket olduğunu sonra 1980'lerde KİT kapsamına girdiğini ardından 1994'de özelleştirme havuzuna atıldığını belirten Can, "Biz bir yasa çıkardık. Yaklaşık 40 yıldır MKE mutfağında bu yasa duruyor. Kurum 40 yıldır kim milletvekili seçilirse bu yasayı onlara götürdü. Seçilen vekillere 'bu yasayı çıkarın ayağımızda ki prangalardan bizi kurtarın. Ayağa kalkmamız lazım, rekabet etmemiz lazım, istihdamı artırmalıyız' dediler. Bunu kurum olarak talep ettiler. Bu güne kadar bunu çözemedik. Bugün ise gece gündüz çalışıp bu yasayı çıkararak kurumu sermayesinin tamamı hazinede olmak üzere özelleştirmeden çıkardık. Çalışanları kamu işçisi olarak statülendirdik" diye konuştu.



Yasanın çıkma aşamasında aleyhte propaganda yapan CHP'ye yönelik eleştirilerde bulunan Can, şunları kaydetti:

"Maalesef muhalefet meydanda mitingler yaparak işçinin vebaline girdiler. Yazık oldu günah oldu. Hakikatin önüne yalan geçti. MKE ve çalışanları siyasi emellerine alet edenler şimdi diyor ki bu kadar insan gidiyor yazık değil mi? Kırıkkale boşalıyor.' İyide o bilgi kirliliğini, iftirayı atan sensin. Şimdi bunu söyleme hakkın var mı? Kanun çıkmasın diye çabaladın bilgi kirliliği oluşturdun, yalanla işçinin kafasını karıştırdın. Bugün işçi gidiyor diyorsun. Bakın ücretler yüzde 36 arttı. Ocaktan itibaren ekstra 1500-2000 lira daha eklenecek. Oysa gidenlerin nereye gideceği belli değil. Üç il hakkı veriliyor. Kurulu düzenlerini bırakıyorlar. Bir maceraya atılıyorlar."

2750'ye yakın işçiden 1650'sinin ayrılma dilekçesini verdiğini ifade eden Can, "Biz kalmalarını, Kırıkkale'ye ve kuruma hizmet etmelerini arzu ettik ama tercih onların. Bu noktada kimseyi Kırıkkale'de tutmak zorunda değiliz. Kalanlar başımızın üstünde yerleri var gidenlerin yerini ise Kırıkkale evlatları alacak. MKE yönetimi toplanacak, şartlar belirlenecek nereye kaç kişi alınacak tespit edilecek ve bunun duyurusunu yapacak. O ana kadar CV toplayan, başvuru alanlara itibar etmeyin. Bunlar yanlış şeyler. Meslek lisesi mezunlarından şartları tutanlar, Kırıkkale evlatları işbaşı yapacak. Bakın MKE fuarda 4 katrilyonluk anlaşmalara imza attı. Allah'ın izni ile pirinç fabrikası arazisine fişek fabrikası geliyor. İkinci barut fabrikası kurulacak. Mühimmat bedestene taşınıp arazisi Kırıkkale'yle irtibatlı hale getirilecek. Kırıkkale'mize hayırlı olsun. Bu kanun sayesinde İstihdam ve yatırım artacak. Yine söylüyorum sosyal medyada ki bilgi kirliliğinin çalışanlar üzerinde etkisi oldu. Düzenini bozdu. Karşımızda bir blok var. Amaca giden her aracı mubah sayıyorlar. Yalan bir tarz olmuş usul olmuş. Biz bu düzeni bozacağız. Sosyal medyayı aktif kullanacağız gerçekleri birebir anlatacağız." şekline konuştu.