Akhisar-Sındırgı yolunda korkunç kaza: Ölü ve yaralılar var

Yaralılar Akhisar Mustafa Kirazoğlu Devlet Hastanesi ve çevre hastanelere kaldırılırken, 10 V 3501 plakalı otomobilde bulunan 11 yaşındaki Güngör Emir E. tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı ve hayatını kaybetti. Kaza sonrası olayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.