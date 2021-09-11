Alanya’da feci kaza: 1 ölü

Kaza saat 16.30 sıralarında Soğukpınar Mahallesi Bük Mevkiinde meydana geldi. Ali Yaman (45) idaresindeki traktör, tarladan ana yola çıkmak istediği sırada sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak 20 metrelik uçurumdan yuvarlandı.

Çevredekilerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesiyle olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler yaptıkları kontrolde sürücü Ali Yaman'ın kaza yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Yaman'ın cansız bedeni savcılık incelemesinin ardından morga konuldu. Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.