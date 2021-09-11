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Giriş Tarihi: 11.9.2021 20:42

Alanya’da feci kaza: 1 ölü

MEHMET AL MEHMET AL
Alanya’da feci kaza: 1 ölü

Alanya’da sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu traktör 20 metrelik uçurumdan yuvarlandı. Kazada sürücü hayatını kaybetti.

Kaza saat 16.30 sıralarında Soğukpınar Mahallesi Bük Mevkiinde meydana geldi. Ali Yaman (45) idaresindeki traktör, tarladan ana yola çıkmak istediği sırada sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak 20 metrelik uçurumdan yuvarlandı.

Çevredekilerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesiyle olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler yaptıkları kontrolde sürücü Ali Yaman'ın kaza yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Yaman'ın cansız bedeni savcılık incelemesinin ardından morga konuldu. Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.

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Alanya’da feci kaza: 1 ölü
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