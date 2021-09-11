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Giriş Tarihi: 11.9.2021 14:33

Anayasa Mahkemesi Heyeti AİHM Adli Yıl açılış programına katıldı

HAYRETTİN ŞAŞMAZ HAYRETTİN ŞAŞMAZ
Anayasa Mahkemesi Heyeti AİHM Adli Yıl açılış programına katıldı

Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan ve beraberindeki heyet 9-11 Eylül 2021 tarihlerinde Strazburg’ta temaslarda bulundu.

Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan ve beraberindeki heyet 9-11 Eylül 2021 tarihlerinde Strazburg'ta temaslarda bulundu.

Anayasa Mahkemesi Heyetinde Başkan Zühtü Arslan'a Üye Basri Bağcı ile Başraportör Aydın Şimşek eşlik etti.

Ziyaret kapsamında ilk gün (9 Eylül) Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) uzman hukukçuları ve AİHM yargıcı Saadet Yüksel'le bir araya gelen Anayasa Mahkemesi Heyeti ikinci gün (10 Eylül) AİHM Başkanı Robert Spano ile görüştü ve AİHM Adli Yıl Açılış Programı'na katıldı.

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Anayasa Mahkemesi Heyeti AİHM Adli Yıl açılış programına katıldı
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