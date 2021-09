Antakyalı ressam öğrencileriyle sergi açtı

Hatay'ın tanınmış yerel ressamlarından Yusuf Altunay, kursiyerleri ile birlikte sergi açtı. Antakya Belediyesi El Sanatları Müzesi'nde hazırlanan serginin açılış törenine Hatay Milletvekili Sabahat Özgürsoy Çelik, Antakya Belediye Başkanı İzzettin Yılmaz, Başkan Yardımcısı Orhan Namık Mursaloğlu, Ak Parti Antakya İlçe Başkanı Emrullah Gülen ve davetliler katıldı.

Törende konuşan Hatay Milletvekili Sabahat Özgürsoy Çelik, Ressam Yusuf Altunay'ın bugüne kadar açtığı ulusal ve uluslar arası sergilerle Hatay'ın tanıtımına büyük katkı sağladığını söyledi.

HİÇ BİR ZAMAN YILMADI

Yusuf Altunay'ın hiçbir beklenti olmaksızın yıllardır sanatını büyük fedakarlıklarla yaptığına kendisinin de şahit olduğunu belirten Çelik, "Yusuf Altunay üstadımız bugüne kadar sanatını büyük fedakarlıklarla yapmakta kalmadı. Resim ve mozaik sanatını gelecek kuşaklara aktarmak için açtığı kurslarla birçok ressam yetiştirdi. Bu işe gönül veren, hiçbir zaman yılmadan sanatını devam ettiren, kursiyerlerini kendi evladı gibi gören, onları gözeten, onları sadece sanata sevk etmenin dışında, kötü alışkanlıklardan da uzak tutan Yusuf Altunay üstadımız, açtığı ulusal ve uluslar arası sergilerle ilimizin tanıtımına büyük katkı sağladı. Altunay üstadımıza teşekkür ederiz." diye konuştu.

HER SANAT ESERİ YAŞANMIŞ HEYECANIN DUYGUSAL KARŞILIĞIDIR

Antakya Belediye Başkanı İzzettin Yılmaz'da, Antakya'yı sanatın her dalında taçlandıran sanatçıların her birinin kendileri için çok değerli olduğunu belirterek, "Her sanat eseri yaşanmış heyecanın duygusal karşılığıdır. Şehrimizde mozaik ve resim sanatlarının tablolardan çıkıp bir kültüre, bir zenginliğe dönüşmesine katkı sağlayan değerli sanatçılarımız sayesinde bu kültürümüz gelecek nesillere en güzel şekilde aktarılmalıdır. Bu kadar önemli bir sanata gönül veren ustamız Yusuf Altunay'ı ve öğrencilerini el emeği göz nuru eserlerinden dolayı tebrik ediyor, sergimizin hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum." diye konuştu.

ALTUNAY TEŞEKKÜR ETTİ

Resim ve Mozaik sanatçısı Yusuf Altunay'da yaptığı konuşmasında, normalde öğrencileri ile birlikte her sene açtıkları sergilere pandemi dolayısı ile ara vermek zorunda kaldıklarını belirterek, "Pandemi ülkede herkesi etkilediği gibi biz sanatçıları da olumsuz yönde etkiledi. Ara verdiğimiz sergilerimize bugün açacağımız sergi ile devam etmekten son derece mutluyuz. Bugün burada öğrencilerimle birlikte hazırladığımız yağlı boya resimlerimizi ve mozaik tablolarımızı görme fırsatı bulacaksınız. Sergimizin hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum." diye konuştu.

SERGİ 15 EYLÜLE KADAR AÇIK

Yapılan konuşmaların ardından Ressam Yusuf Altunay ve içlerinde bir doktorunda bulunduğu 9 öğrencisinin yağlı boya resim ve mozaik tablolarının sergilendiği serginin açılışı gerçekleşti. Açılışta Ressam Yusuf Altunay, Antakya Belediye Başkanı İzzettin Yılmaz'a çizdiği tablosunu hediye etti. Sergide Antakya'nın tarihi sokaklarını konu alan yağlı boya tabloları büyük ilgi gördü. Sergiyi gezen protokol üyeleri ve davetliler tablolara hayran kaldı. Yusuf Altunay ve öğrencilerinin tablolarının sergilendiği sergi 15 Eylül'e kadar açık kalacak.