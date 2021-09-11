Arif Çetin şehit aileleri ve gazilere seslendi

Bir takım ziyaretler ve temaslarda bulunmak üzere Hatay'a gelen Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Hatay ziyaretinde şehit aileleri ve gazilere seslenerek, "Devlet her zaman emrinizde. Ülkemizin birliği ve bütünlüğü için, ebediyete kadar dalgalanacak şanlı bayrağımız uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimizi şükranla ve minnetle yad ediyoruz." dedi.

Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Hatay Valisi Rahmi Doğan'ı ziyaret etti. Ziyaretinde Valilik şeref defterini imzalayan Çetin, valilik ziyaretinin ardından yaklaşmakta olan "Gaziler Günü" nedeniyle Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimler Derneği Hatay Şubesi ve Türkiye Muharip Gaziler Derneği Hatay Şubesini ziyaret etti.

Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimler Derneği Hatay Şube Başkanı Hakan Kokusever ve Türkiye Muharip Gaziler Derneği Hatay Şube Başkanı Mehmet Ramiz Bakır tarağından asker selamı ile karşılanan Orgeneral Çetin, ülkemizin birliği ve bütünlüğü için, ebediyete kadar dalgalanacak şanlı bayrağımız uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimizi şükranla ve minnetle yad ettiğini söyledi.

DEVLET HAR ZAMAN HİZMETİNİZDE

Türkiye Muharip Gaziler Derneği Hatay Şubesinde gazi v şehit aileleri ile bir araya gelen Jandarma Genel Komutanı Orgenaral Arif Çetin, "Devlet emrinizde, bizde devlet görevlileri olarak emrinize amadeyiz. Sayın Cumhurbaşkanımızın, Sayın İçişleri Bakanımızın saygı, sevgi, hürmet ve selamlarını hepinize ayrı ayrı iletiyorum. Ülkemizin birliği ve bütünlüğü için, ebediyete kadar dalgalanacak şanlı bayrağımız uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimizi şükranla ve minnetle yad ediyoruz. Aziz kahraman şehitlerimizin yolunda bizlerde, yüce milletimiz, devletimiz, ülkemizin birlik ve bütünlüğü için, şanlı bayrağımızın ebediyete kadar göklerde dalgalanması için bizde, bayrağa sarılmaya hep birlikte hazırız. Kahraman gazilerimizi de şükran ve minnettarlığımızı sunuyor, onlara da Rabbimden şifalar, uzun ömürler diliyoruz. Ben tekrar hepinize saygı, sevgi, muhabbet ve selamlarımı arz ediyorum." dedi.

BEDENLER YAŞLANIYOR AMA RUH AYNI RUH

Hatay Valisi Rahmi Doğan konuşmasında, "Sayın Paşam öncelikle hoş geldiniz, şeref verdiniz. Bugün Arif Paşam Hatay'ı ziyaret etti, bizde kendisiyle eski dostuz, muhabbetimiz var. Bugün gelerek bizim muhabbetimize neşe kattı ve sizlerle de bir arada olmak istedi. Hem sizlerle hasbihal edeceğiz, hem sizlerin dertlerini, sorunlarını dinleyeceğiz. Paşam konuşurken şu aklıma geldi, Bedenler yaşlanıyor ancak ruh aynı ruh, hiç değişmemiş. Herkes şuan da devlet ve millet için gayret etmeye hazır ve nazır, Rabbim sizlere sağlık ve sıhhat versin, eşlerinizle, çocuklarınızla birlikte huzur versin. Biz zaman zaman görüşüyoruz, arkadaşlarla bir aradayız. Paşamın bugün ziyaretinde ki temel amacı, sizlerin bir talebi, arzusu var mıdır, onları dinleme arzusu ile geldi. Ben tekrar geldiği ve şeref verdiği için teşekkür ediyorum. "dedi

TÜRK MİLLETİNİN YEENİLMEZ OLDUĞUNU UNUTMUŞA BENZRLER

Türkiye Muharip Gaziler Derneği Hatay Şube Başkanı Mehmet Ramiz Bakır'da, "Binlerce yıllık şanlı tarihimiz boyunca asla vatansız kalmamış olan ve söz konusu vatan ve bayrak olduğunda, vatanın teminatı olan siz kararlı komutanlarımızın emir komutasında savaşmayı kutsal görev bilen bu vatının evlatları biz gaziler, dün olduğu gibi bugünde, yarında teyakkuz halinde bulunduğumuzu. Dosta güven, düşmana korku salmanın bilincinde olduğumuzu kıvançla ifade etmek isteriz. Yakın tarihimize baktığımızda, şüheda diyarı olan Atatürk Türkiye'miz üzerinde, küresel güçlerin güdümünde, içeride ve dışarıda oynanmak istenen ve ihanet içeren karanlık oyunların sürüp gittiğine tanık olmaktayız. Bu ihanet odaklarına, olmayan silahlara, terhis edilen askerlere rağmen bu milletin, vatana olan sevdasından ve bağlılığından aldığı manevi güç ve moralle yenilmez olduğunu unutmuşa benzerler. Asker doğup, asker şehit olmayı şiar edinmiş gaziler olarak buradan bir kere daha hatırlatmak isteriz. Vatan, bayrak, cumhuriyet, hürriyet ve misakı milli gibi ulusal vazgeçilmezlerimizle ilgili duygu ve düşüncelerimizi sizlere paylaşmamıza sabır ve hoşgörü göstermenizden dolayı şükranlarımızı arz ediyor, saygılarımızı sunuyoruz." dedi.

ESNAF ZİYARETİ

Hatay Valisi Rahmi Doğan, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin ile birlikte Muharip Gaziler Derneği ziyareti sonrası çarşıdaki fırıncı esnafını ziyaret ederek, bir süre hasbihal ettiler. Akabinde Şehit J. Uzm. Çvş. Muhammed Sait Çelik'in ailesini ziyaret ederek, Türk Bayrağı motifli Kur-an'ı Kerim takdim ettiler.

Gerçekleşen ziyaretlerde Hatay Valisi Rahmi Doğan'a, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, J. Tuğgeneral Cengiz Yıldız, Adana Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral İbrahim Koyuer, İl Jandarma Komutan Vekili Albay Recep Cansu, J. Albay Cüneyt Ağaca ve J. Albay Şevket Avcı eşlik etti.