Aşısız hastaların ibretlik sözleri

Dünyayı kasıp kavuran koronavirüse karşı verilen amansız mücadelede, ölümün kıyısında belki de son anlarda, yoğun bakımdaki hastaların mücadelelerinin en büyük tanığı yoğun bakım doktorları oluyor. Ölüm ile yaşam arasındaki çizgide yoğun bakımdaki hastalara ailelerinden yakın olan yoğun bakımcılar, aslında bu hastaların son sözlerinin de vasiyet emanetçileri...
'AŞISIZLIK PANDEMİSİ'
11 yıldır yoğun bakımlarda çalışan ve 2019'da Sağlık Bakanlığı
tarafından "Yılın Doktoru" seçilen Etimesgut Şehit Sait Ertürk Devlet Hastanesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Uzmanı Dr. Sevgi Ballı Seyhan
, kendi tercihi olarak aşı olmadığı için yoğun bakımlarda en büyük pişmanlıkları yaşayan hastaların, en son anlarının, en acı tanıklarından sadece biri. İşte koronavirüs hastalarının o son dakikalarında ölmeden belki birkaç gün, belki de birkaç saat önce Sevgi doktorla paylaştıkları en acı vasiyetler... Etimesgut Şehit Sait Ertürk Devlet Hastanesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Uzmanı Dr. Sevgi Ballı Seyhan, hissettiklerini SABAH'a anlattı: "Bu hastaların hepsini ve dahasını kaybettik maalesef. Hepsi aşısız ya da eksik aşılıydı. Ve ne acı ki ölümün ayak seslerini hissediyorlardı. Önceden 'Aşı yok, tedavi yok yapacak bir şey yok, elimizden geldiği kadar yapıyoruz' diyorduk. Ama şimdi en azından nasıl korunacağımızı biliyoruz. Yoğun bakım sadece aşısızlar ya da eksik aşılılarla dolu. Artık 'Kovid Pandemisi'nin yerini 'Aşısızlık Pandemisi' aldı."
HEPSİ ÇOK PİŞMANDI AMA...
Dr. Seyhan, içini acıtan ve keşkelerle dolu bu son sözlerinin ağırlığını taşıyanlardan. Dr. Seyhan, "Bu katil virüsü engellememiz için elimizde bir silah var. O da aşı. Onu kullanmamak ne acı. Yoğun bakımda çok ölüm gördük. Ölüm kimseye yakışmıyor. Bu Delta virüs, çok acımasız. Delta'ya yakalanan aşısız hastaları ilk bir hafta içinde kaybediyoruz. Ve aşı olmadıkları için hepsi çok pişman. Hep 'Keşke olsaydık' sözleri... İçimiz çok acıyor. Biz yoğun bakım doktorları niye aşıyı savunuyoruz, şimdi anlıyor musunuz?" dedi.
'ÇOCUKLARIM ABİME EMANET, NE OLUR SÖYLEMEYİ UNUTMAYIN'
Ve işte Sevgi doktora hastalarının ölmeden önce söyledikleri yürek yakan son sözleri:
35 yaşında erkek hasta: Ben ölüyorum, çocuklarım abime emanet ne olur söylemeyi unutmayın...
42 yaşında kadın hasta: Komşular beni kandırdılar. Hiçbir hastalığın yok, bir şey olmaz aşı daha tehlikeli' dediler, korktum. Asıl burdan korkmalıymışım, bilemedim...
50 yaşında erkek hasta: Ne olur benim için biraz daha bekle yavrularım var, bilincim kaybolursa tak boruyu. Entübe et...
40 yaşında kadın hasta: Keşke o düğüne gitmeseydim, fotoğrafları çektirirken maskeyi indirmeseydim, çocuğuma kim bakacak şimdi.
54 yaşında erkek hasta: Karımın obsesyonları (takıntılı düşünce) var. Kötü olduğumu söylersen benden önce ölür. Ölürsem söyleme.
70 yaşında erkek hasta: Saturasyonları (kandaki oksijen miktarı) 60 iken yoğun bakım odasının camından içeri bakan oğluna 'Ben iyiyim hiç merak etmeyin' demesi.. Oğlu camın önünden gider gitmez entübe oldu. O baba bana dönüp 'Doktorum babalar ölürken bile güçlü görünmek zorundadır' dedi.
YILIN DOKTORU
Dr. SEyhan, Sağlık Bakanlığı tarafından 2019'da "Yılın Doktoru" seçildi. Dr. Seyhan, 08.00'de iş başı yaptığı hastanede güne başlayıp, 17.00'den sonra engelli ve yaşlı hastalar için evde bakım hizmeti veriyordu. "Gönül Komşusu" projesiyle 81 ilden hastalara gönül komşularını bulmalarına vesile oldu.