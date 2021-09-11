Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Avcılar’da geri dönüşüm tesisinde korkutan yangın
Giriş Tarihi: 12.9.2021 06:22 Son Güncelleme: 12.9.2021 06:24

Avcılar’da geri dönüşüm tesisinde korkutan yangın

MUSTAFA BAKIRHAN MUSTAFA BAKIRHAN
Avcılar’da geri dönüşüm tesisinde korkutan yangın

Avcılar Tahtakale Mahallesi’nde bulunan bir geri dönüşüm tesisinde plastik malzemelerin bilinmeyen bir sebeple tutuşması sonucu yangın çıktı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından yaklaşık 30 dakikada söndürüldü.

Yangın, 05.15 sıralarında Avcılar Tahtakale Mahallesi Selvi Sokak üzerinde bulunan bir geri dönüşüm tesisinde çıktı. Tesiste bulunan plastik malzemelerin bir anda yandığını gören çalışanlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine Başakşehir ve Avcılar'dan çok sayıda itfaiye ekibi olay yerine sevk edildi.



30 DAKİKALIK ÇALIŞMAYLA SÖNDÜRÜLDÜ
İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 30 dakikalık çalışması sonucunda yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yanan plastik malzemeler nedeniyle işyerinde zarar oluştu. Polis ekipleri yangınla ilgili çalışma başlattı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Avcılar’da geri dönüşüm tesisinde korkutan yangın
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA