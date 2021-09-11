Avcılar’da geri dönüşüm tesisinde korkutan yangın

Yangın, 05.15 sıralarında Avcılar Tahtakale Mahallesi Selvi Sokak üzerinde bulunan bir geri dönüşüm tesisinde çıktı. Tesiste bulunan plastik malzemelerin bir anda yandığını gören çalışanlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine Başakşehir ve Avcılar'dan çok sayıda itfaiye ekibi olay yerine sevk edildi.





30 DAKİKALIK ÇALIŞMAYLA SÖNDÜRÜLDÜ

İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 30 dakikalık çalışması sonucunda yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yanan plastik malzemeler nedeniyle işyerinde zarar oluştu. Polis ekipleri yangınla ilgili çalışma başlattı.



