Bakan Dönmez ve Çavuşoğlu, Ertuğrul Gazi Türbesi’ni ziyaret etti

740. Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Şenlikleri'ne katılmak üzere Bilecik'e gelen Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ve dün Eskişehir'de çeşitli ziyaret ve temaslarla bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ilk olarak Bilecik'e geldi. Burada STK temsilcileriyle bir araya gelen Dönmez ile Çavuşoğlu, daha sonra esnaf ziyareti yaptı.