Balıkesir’de asayiş ve uyuşturucu operasyonları: 33 gözaltı

ÇOK SAYIDA SİLAH VE FİŞEK ELE GEÇİRİLDİ

Polis ekipleri tarfından çeşitli suçlardan aranan 16 şahıs gözaltına alınırken, adli makamlara sevk edilen 6 şahıs tutuklandı. Yapılan aramalarda; 4 adet ruhsatsız ateşli silah ve bu silahlara ait 35 adet fişek, 1 adet ruhsatsız tüfek ve bu tüfeğe ait 19 adet kartuş ve 1 adet kurusıkı tabanca ve bu tabancaya ait 35 adet fişek ele geçirildi.