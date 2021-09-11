Balıkesir’de korkunç kaza! 3 araç birbirine girdi: 2 kişi hayatını kaybetti

OTOMOBİLDE YANGIN ÇIKTI

Çarpışmanın etkisiyle otomobilde yangın çıktı. O esnada yangın çıkan araca bakmak için kamyondan inen Sabri Serdar Karışma'ya da Ali İhsan Teceren'in kullandığı 45 Y 6365 plakalı otomobil çarptı. Kazadan sonra olay yerine polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.