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Giriş Tarihi: 12.9.2021 04:20

Balıkesir'de korkunç kaza! 3 araç birbirine girdi: 2 kişi hayatını kaybetti

İHA
Balıkesir’de korkunç kaza! 3 araç birbirine girdi: 2 kişi hayatını kaybetti

Balıkesir-Susurluk yolu üzerinde 3 aracın karıştığı trafik kazasında iki kişi hayatını kaybetti.

İstanbul-İzmir Otoyolu'nun Balıkesir Susurluk yolu üzerinde meydana gelen kazada 2 kişi hayatını kaybetti. 3 aracın karıştığı trafik kazasında Zehra Çolak idaresindeki 34 DJV 739 plakalı otomobil, otoyolun Ortaca Mahallesi mevkisinde Sabri Serdar Karışma yönetimindeki 45 V 9693 plakalı kamyona arkadan çarptı.

OTOMOBİLDE YANGIN ÇIKTI

Çarpışmanın etkisiyle otomobilde yangın çıktı. O esnada yangın çıkan araca bakmak için kamyondan inen Sabri Serdar Karışma'ya da Ali İhsan Teceren'in kullandığı 45 Y 6365 plakalı otomobil çarptı. Kazadan sonra olay yerine polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

İKİ KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Yola savrulan kamyon sürücüsü Sabri Serdar Karışma olay yerinde hayatını kaybederken, itfaiye ekiplerince söndürülen yangında ise sürücü Zehra Çolak, hayatını kaybetti.



Cenazeler Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi morguna kaldırılırken, yol temizliğinin ardından trafik normale döndü.

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Balıkesir'de korkunç kaza! 3 araç birbirine girdi: 2 kişi hayatını kaybetti
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