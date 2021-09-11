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Giriş Tarihi: 11.9.2021

Baltalı vahşet!

BULUT YAMANDAĞ BULUT YAMANDAĞ
Baltalı vahşet!
İstanbul'da tüyler ürperten bir cinayet işlendi. Trafikte yol verme meselesi yüzünden sözlü tartışmadan çıkan kavgada baltaya sarılan kamyon şoförü tartıştığı Ömer Ulupınar'ı kafasına vurduğu baltayla vahşice katletti. Olay, Esenyurt'ta 8 Eylül Çarşamba akşamı yaşandı. Yol verme meselesi yüzünden sözlü olarak tartışmaya başlayan çekici şoförü ile kamyon şoförü bir anda kavgaya tutuştu. Arbede sırasında aracındaki baltayı alan kamyon şoförü, çekici şoförü Ömer Ulupınar'ın kafasına vurdu. Kanlar içinde kalan Ulupınar olay yerinde can verdi. Vahşet anları çevrede bulunan bir güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. İnceleme başlatan polis, olay sonrası kaçan eli kanlı kamyon şoförünü arıyor.

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Baltalı vahşet!
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