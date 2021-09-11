Başkentte sır cinayet

Olay, Ankara'nın Sincan ilçesinde bulunan Ahmet Erbağ parkı içerisinde gerçekleşti. Park içinde bulunan Uğurcan Süleymanoğlu, henüz kimliği belirmeyen bir kişi tarafından silahlı saldırıya uğradı. Olay sonrasında çevre sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Ateşlenen silahtan çıkan mermi başına isabet eden ve ağır yaralanan Süleymanoğlu, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlatırken, firari katil zanlısının yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Olay yaşandığı sırada tanıklık eden bir görgü şahidi ise, "Biz köşede oturuyorduk. Ardından buraya 4-5 tane abi geldi. Diğer abi de kaçıyordu. Abinin kafasına vurdular, abi yere düştü. Silah biraz küçüktü, silahı cebine koyup, kaçıp gittiler" diye konuştu.