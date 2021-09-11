‘Beni zorla alıkoydu en ağır cezayı alsın’

İstanbul
'da boşanma aşamasındaki eşi tarafından taksiyle kaçırılan 22 yaşındaki Şilan Topal
, polis operasyonuyla özgürlüğüne kavuştu. Topal yaşadığı dehşeti anlatırken, eşi Mithat Topal
ile arkadaşı Rahim M. gözaltına alındı. Şişli
'de 7 Eylül akşamı yaşanan olayda, 9 ay önce eşine boşanma davası açan Şilan Topal, sığındığı annesinin evinin önünde oturuyordu. Bir anda taksiyle gelen kocası Mithat Topal ve iki arkadaşı, genç kadını zorla taksiye bindirip kaçırdı. Gasp Büro Amirliği ekipleri ilk iş olarak plakadan ulaştıkları taksici Mert H.'nin ifadesini aldı. Araçta herhangi bir kavga olmadığı iddiasında bulunan taksici 3 kişiyi Beyoğlu
'nda bıraktığını ileri sürdü ve ilginç bir şekilde serbest bırakıldı.
Şüphelilerin adresini belirleyen ekipler, önce Rahim M.'yi gözaltına aldı. Rahim M., "Bize eşini alıp çocuğunun yanına götüreceğini söyledi. Herhangi bir tartışma olmadan eşini araca getirdi. Bir süre sonra ben ve Maksut Y. araçtan indik" iddiasını ortaya attı. Ekipler araştırmalarını sürdürürken, Mithat Topal ve Şilan Topal Gaziosmanpaşa
'da bir adreste bulundu. 8 suç kaydı olan Mithat Topal emniyete götürülerek sorguya alındı. "Kimseyi kaçırmadım, darp etmedim" sözleriyle hiçbir şey olmamış gibi davranan Mithat Topal ile Rahim M. tutuklanma talebiyle adliyeye sevk edildi. Mithat Topal tutuklanırken, Rahim M. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
GÖZ İŞARETİYLE KURTULDUM
Öte yandan iki gün boyunca bir evde zorla alıkonulan Şilan Topal'ın ise emniyette verdiği ifadede, "Eşim iki kişiyle geldi, zorla yaka paça beni taksiye bindirerek kaçırdı. Önce Beyoğlu'nda bir adreste zorla tuttu. Daha sonra Gaziosmanpaşa'da bir adrese götürdü. İki gece bu adreste zorla tutuldum. Şikâyetimi geri çekmemi istedi. Beni tehdit etti, fiziki ve psikolojik şiddet uyguladı. Karakolda polise 'Biz birlikteyiz, birbirimizi seviyoruz, ailesi bizim birlikte olmamızı istemiyor' dedi. Göz kırparak polise işaret yaptım. Polisler onu odadan çıkarıp ifademi aldılar. O an kaçmaya çalıştı ancak yakaladılar. Bir an önce çocuklarıma kavuşmak istiyorum" dediği öğrenildi.