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Giriş Tarihi: 11.9.2021

Beylerbeyi’nin takım elbiseli su satıcısı

BULUT YAMANDAĞ BULUT YAMANDAĞ
Beylerbeyi’nin takım elbiseli su satıcısı
İstanbul'un Boğaz kıyısındaki semtlerinden Beylerbeyi'nde takım elbisesi, yarım asırdır çıkarmadığı kravatıyla su satan, kibarlığıyla dikkati çeken Ali Taşlıçukur (61) "Orta 2. sınıfa giderken çalışkan bir öğrenci olmama rağmen Fen Bilgisi hocam beni sınıfta bıraktı, kravat yüzünden. Kravat takmıyordum. O gün bugündür takım elbise devamlı. Emekli olduktan sonra canım sıkıldı, boğaz katılımında su satmaya başladım. Buranın esnafı oldum artık. Ben esnaf olarak müşterimin yanında düğmemi iliklerim" dedi.
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Beylerbeyi’nin takım elbiseli su satıcısı
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