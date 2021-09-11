Beylerbeyi’nin takım elbiseli su satıcısı

İstanbul
'un Boğaz kıyısındaki semtlerinden Beylerbeyi
'nde takım elbisesi, yarım asırdır çıkarmadığı kravatıyla su satan, kibarlığıyla dikkati çeken Ali Taşlıçukur (61) "Orta 2. sınıfa giderken çalışkan bir öğrenci olmama rağmen Fen Bilgisi hocam beni sınıfta bıraktı, kravat yüzünden. Kravat takmıyordum. O gün bugündür takım elbise devamlı. Emekli olduktan sonra canım sıkıldı, boğaz katılımında su satmaya başladım. Buranın esnafı oldum artık. Ben esnaf olarak müşterimin yanında düğmemi iliklerim" dedi.