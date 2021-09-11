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Giriş Tarihi: 12.9.2021 02:52

Bitlis'te 9 köy ve mezralarında uygulanan sokağa çıkma yasağı sona erdi

AA
Bitlis’te 9 köy ve mezralarında uygulanan sokağa çıkma yasağı sona erdi

Bitlis Valiliği, il merkezine bağlı 9 köy ve mezralarında, bölücü terör örgütü mensuplarının yakalanmaları amacıyla uygulanan sokağa çıkma yasağının kaldırıldığını açıkladı.

Bitlis Valiliği'nden yapılan açıklamada, il merkezine bağlı bazı köy ve mezralarındaki sokağa çıkma yasağının sona erdiği belirtilerek şunlar kaydedildi:

"Bitlis ili merkez ilçesi sınırlarındaki Keçili, Ortakapı, Döşkaya, Güven, Karınca, Sarıkonak, Harmanyeri, Esenburun, Direktaşı köy ve mezraları bölgelerinde, bölücü terör örgütü mensuplarının bulunduğu ve barınma amaçlı sığınak/barınak tesis ettikleri bilgisi alınması neticesinde, örgüt mensuplarının yakalanmaları, halkımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması için 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 11/C maddesi gereğince 11 Eylül'de saat 21.30'da ilan edilen sokağa çıkma yasağı, bugün saat 01.00'dan itibaren kaldırılmıştır."

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Bitlis'te 9 köy ve mezralarında uygulanan sokağa çıkma yasağı sona erdi
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