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Giriş Tarihi: 11.9.2021 22:47

Bitlis'te 9 köyde sokağa çıkma yasağı ilan edildi!

CEREN ÇALIŞKAN CEREN ÇALIŞKAN

Bitlis merkeze bağlı 9 köy ve mezralarında PKK'lı teröristlerin yakalanması için ikinci bir emre kadar sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Bitlis'te, terör örgütü PKK mensuplarının bulunduğu ve barınak tesis ettikleri bilgisi üzerine 9 köy ve mezralarında sokağa çıkma yasağı ilan edildiği belirtildi.


Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, "Bitlis İli Merkez İlçesi sınırları içerisinde bulunan; Keçili, Ortakapı, Döşkaya, Güven, Karınca, Sarıkonak, Harmanyeri, Esenburun, Direktaşı köy ve mezraları bölgelerinde Bölücü Terör Örgütü (BTÖ) mensuplarının bulunduğu ve barınma amaçlı sığınak/barınak tesis ettikleri bilgisi alınması neticesinde, bahse konu bölgelerde BTÖ mensuplarının yakalanmaları, halkımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması için 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 11/C maddesi gereğince 11 Eylül 2021 Cumartesi günü saat 21.30'dan itibaren ikinci bir emre kadar sokağa çıkma yasağı ilan edilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

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Bitlis'te 9 köyde sokağa çıkma yasağı ilan edildi!
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