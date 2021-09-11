Bitlis'te 9 köyde sokağa çıkma yasağı ilan edildi!

Bitlis'te, terör örgütü PKK mensuplarının bulunduğu ve barınak tesis ettikleri bilgisi üzerine 9 köy ve mezralarında sokağa çıkma yasağı ilan edildiği belirtildi.
Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, "Bitlis İli Merkez İlçesi sınırları içerisinde bulunan; Keçili, Ortakapı, Döşkaya, Güven, Karınca, Sarıkonak, Harmanyeri, Esenburun, Direktaşı köy ve mezraları bölgelerinde Bölücü Terör Örgütü (BTÖ) mensuplarının bulunduğu ve barınma amaçlı sığınak/barınak tesis ettikleri bilgisi alınması neticesinde, bahse konu bölgelerde BTÖ mensuplarının yakalanmaları, halkımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması için 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 11/C maddesi gereğince 11 Eylül 2021 Cumartesi günü saat 21.30'dan itibaren ikinci bir emre kadar sokağa çıkma yasağı ilan edilmiştir." ifadeleri kullanıldı.