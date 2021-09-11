Bu okulda hayat var

İzmir Bergama
'ya bağlı Ayaskent köyündeki Avrupa kalite etiketi ödüllü İrfan Kırdar Ortaokulu'nun akademik başarısı ve sosyal etkinlikleri köye adeta tersine göç yaşatıyor. İlçe merkezi ve diğer kırsal yerlede yaşayan veliler köy okuluna kayıt yaptırabilmek için adeta birbiriyle yarışıyor. Çocuklar okulda köpek, balık, muhabbet kuşu ve kedi besliyor.
LGS'DE BÜYÜK BAŞARI
Erkek öğrenciler kızlarla birlikte hamur açmayı, kek, pasta ve gözleme yapmayı okulda öğreniyor. Erkekler gömlek ütülerken, düğme dikerken kız öğrencilere taş çıkartıyor.
Öğrenciler, özel okullara bile parmak ısırtan okulun bahçesindeki zeytin ağaçlarından topladıkları zeytinlerle kendi köylerinin ismini taşıyan markada 50 şişe zeytinyağı üretimi bile yaptı. Köy okulunda 6 sınıf ve 80 öğrenci bulunuyor. Geçen yıl LGS
sınavına giren 28 öğrenciden 12'si yüzde 10'luk dilime girmeyi başardı. 6 öğrenci fen lisesini kazandı.
İZMİR'İN EN İYİ OKULU
Bergama ilçe merkezinde oturan ve oğlunu okula kayıt ettirmek isteyen Hülya Gençer:
Okulun eğitim ve sosyal
faaliyetler konusundaki
başarısını duyunca
hemen buraya geldim.
Oğlumun böyle bir
okulda eğitim almasını
istiyorum. İzmir'in en iyi
okulu.
33 ÖĞRENCİ KÖY DIŞINDAN KAYIT YAPTIRDI
Okul Müdürü Murat Mutlu:
Bergama ilçe
merkezinden 13
öğrenci, diğer
köylerden de
20 öğrenci bu
yıl okulumuza
kayıt yaptırdı.
6 öğretmenimiz AB
projesi kapsamında Çek
Cumhuriyeti'nde eğitim alacak.
Her geçen gün daha iyisini
yapmaya çalışıyoruz.
ATIK TOPLAMADA ŞAMPİYONUZ
Okul Müdür Yardımcısı Uğur Ural:
İtimat kırtasiye
projemiz var.
Okul içindeki
kırtasiyede
kimse durmuyor.
Öğrenciler
kendileri alışveriş yapıp
paralarını bırakıyorlar.
Geri dönüşüm konusunda da duyarlıyız. 2 yılda 5 tondan fazla cam topladık. 2 ton elektronik atık toplayarak bu alanda Türkiye birincisi olduk.
MESLEK AŞKI VE HEYECAN GÜZELLİK GETİRDİ
Bergama İlçe Milli Eğitim Müdürü Nuri Kiraz: Bir okulun ufku
,
müdürünün
ufku kadardır.
Eğitim işi
entelektüel bir
uğraş. Bu salt
olarak memurluk yapmak
veya imza atmak değil. Aşk
ve heyecan gerektiriyor.
Murat müdür bir köy okulunda
öğretmendi. Önce
müdür yardımcısı sonra da
müdür oldu. Aşk ve heyecan
güzellikleri getirdi.
TARÇIN DERSTE...
İrfan Kırdar Ortaokulu'nda 3 yıldır öğrenciler tarafından bakılan Tarçın isimli Golden Retriever cinsi köpek maskot haline geldi. Çocuklarla birlikte derse giren Tarçın, teneffüs zilinin çalmasıyla beraber öğrencilerle birlikte bahçeye koşup oynuyor. Çocukların hem hayvan sevgisi gelişiyor, hem de Tarçın ile birlikte okulda vakit geçirmek hoşlarına gidiyor.