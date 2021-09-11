Bu okulda hayat var





MESLEK AŞKI VE HEYECAN GÜZELLİK GETİRDİ

Bergama İlçe Milli Eğitim Müdürü Nuri Kiraz: Bir okulun ufku, müdürünün ufku kadardır. Eğitim işi entelektüel bir uğraş. Bu salt olarak memurluk yapmak veya imza atmak değil. Aşk ve heyecan gerektiriyor. Murat müdür bir köy okulunda öğretmendi. Önce müdür yardımcısı sonra da müdür oldu. Aşk ve heyecan güzellikleri getirdi.