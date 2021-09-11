Büyük Menderes Nehri kuruyor mu?

Batı Anadolu'nun en büyük nehri ve Menderes Havzası'nın ana sulama kaynağı olan ve Ege Denizi'ne dökülen Büyük Menderes Nehri, yağışların az olması nedeniyle bu yıl en kurak yıllarından birini yaşıyor. Uzunluğu 548 kilometre olan Büyük Menderes'te sular neredeyse tamamen çekildi. Çiftçileri kara kara düşündürmeye başladı. Menderesin son halini görenler büyük tedirginlik yaşadı.





"MENDERES NEHRİ ÇİFTÇİNİN ÜMİDİNİ TAŞIYOR"



Yöredeki çiftçiler, menderesin bölgedeki üretim alanları için çok önemli olduğu belirterek şöyle konuştu : "Zaman zaman kurak dönemler yaşanabilir bu normaldir. Ancak bu nehrin hiç bu kadar kuruduğunu görmemiştik. Geçtiğimiz dönemlerde bu aylarda en az 2,5-3 metre su barındıran nehirde yürüyebilir hale geldik. Bu durum bizi çok korkutuyor. Bu yıl yağmur yağmaz, su birikmez ise yaşanacakları düşünmek bile istemiyoruz. İnşallah kısa sürede yağmurlar başlar, topraklarımız suya kavuşur. Menderes Nehri aslında sadece su değil aynı zamanda, Menderes Ovası'ndaki binlerce dönüm verimli araziyi sulayarak bölgede ekmeğini tarımdan kazanan binlerce kişinin ümidini taşıyor"