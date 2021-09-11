Cemile’nın katili tutuklandı

Sultangazi
'de Cemile Şenel'in (17) öldürülmesiyle ilgili firari olarak aranan Nusret T.'nin gözaltına alındıktan sonraki ifadesinde 'Kazayla oldu' dediği öğrenildi. Geçen cumartesi günü meydana gelen olayda 5 arkadaşı ile birlikte bir evde oturan Cemile Şenel, çıkan bir tartışmanın ardından tabancayla vuruldu. Evde bulunan Tuğba C., Ramazan R.Ç., Servet S., Aysun C. polis tarafından gözaltına alındı. Zanlılar mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Polis, olayda silahı ateşlediği iddia edilen Nusret T.'yi önceki gün gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Nusret T. tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Bu arada Nusret T.'nin olaydan bir gün sonra alacak verecek meselesinden silahla bir işyeri sahibini vurduğu kaydedildi.