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Giriş Tarihi: 11.9.2021 14:48

Dışişleri'nden İspanya'ya dayanışma mesajı

DHA
Dışişleri’nden İspanya’ya dayanışma mesajı

Dışişleri Bakanlığı'nca İspanya'nın Malaga şehri kırsalında devam eden yangınlarla mücadelede dayanışma içinde olunduğu belirtildi.

Dışişleri Bakanlığı'nca İspanya'nın Malaga şehri kırsalında devam eden yangınlarla mücadelede dayanışma içinde olunduğu belirtildi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "İspanya'nın Malaga şehri kırsalında devam etmekte olan yangınları üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Ülkemizde meydana gelen yangınlarla mücadelede verdiği desteği şükranla hatırladığımız İspanya ile dayanışma içerisindeyiz. Yangınla mücadele ederken hayatını kaybeden itfaiye görevlisinin acılı ailesine başsağlığı diliyor ve yangınların en kısa sürede söndürülmesini temenni ediyoruz" denildi.

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Dışişleri'nden İspanya'ya dayanışma mesajı
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