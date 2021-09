Diyarbakır’da kız meselesi yüzünden ortalık karıştı! Şişeler havada uçuştu...

Diyarbakır'da bir alkollü mekanda iddiaya göre kız meselesinden kaynaklı çıkan tartışma bir anda ortalığı savaş alanına çevirdi. Tartışmanın alevlenmesiyle kalabalık kadın erkek demeden birbirine saldırdı, şişeler havada uçuştu. O anlar an be an cep telefonu kameralarına yansıdı.