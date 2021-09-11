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Giriş Tarihi: 11.9.2021 11:12

Diyarbakır'da kız meselesi yüzünden ortalık karıştı! Şişeler havada uçuştu...

İHA
Diyarbakır’da kız meselesi yüzünden ortalık karıştı! Şişeler havada uçuştu...

Diyarbakır'da alkollü bir mekanda kız meselesi yüzünden çıkan tartışmada ortalık karıştı. Şişeler havada uçuşurken gergin anlar bir cep telefonu tarafından kayda alındı.

Diyarbakır'da bir alkollü mekanda iddiaya göre kız meselesinden kaynaklı çıkan tartışma bir anda ortalığı savaş alanına çevirdi. Tartışmanın alevlenmesiyle kalabalık kadın erkek demeden birbirine saldırdı, şişeler havada uçuştu. O anlar an be an cep telefonu kameralarına yansıdı.

Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde bulunan bir alkollü mekanda iddiaya göre, gece saatlerinde kız meselesinden kaynaklı çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

Şişelerin havada uçuştuğu kavgada kandın erkek demeden tartışanlar birbirlerine saldırdı. Güçlükle ayrılmaya çalışılan taraflar mekanı birbirine katarken, kavgaya katılan bir kadının ettiği küfürler savurduğu görüldü.

O anlar anbean cep telefonu kameralarına yansırken olay yerine gelen güvenlik güçleri kavgayı ayırdı.

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Diyarbakır'da kız meselesi yüzünden ortalık karıştı! Şişeler havada uçuştu...
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