Diyarbakır’da kız meselesi yüzünden ortalık karıştı! Şişeler havada uçuştu...

Diyarbakır'da bir alkollü mekanda iddiaya göre kız meselesinden kaynaklı çıkan tartışma bir anda ortalığı savaş alanına çevirdi. Tartışmanın alevlenmesiyle kalabalık kadın erkek demeden birbirine saldırdı, şişeler havada uçuştu. O anlar an be an cep telefonu kameralarına yansıdı.
Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde bulunan bir alkollü mekanda iddiaya göre, gece saatlerinde kız meselesinden kaynaklı çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.
Şişelerin havada uçuştuğu kavgada kandın erkek demeden tartışanlar birbirlerine saldırdı. Güçlükle ayrılmaya çalışılan taraflar mekanı birbirine katarken, kavgaya katılan bir kadının ettiği küfürler savurduğu görüldü.
O anlar anbean cep telefonu kameralarına yansırken olay yerine gelen güvenlik güçleri kavgayı ayırdı.