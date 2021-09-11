Durdurulan otomobilde 7 düzensiz göçmen yakalandı!

Göçmen kaçakçılığının engellenmesi amacıyla sürekli olarak denetim ve kontrollerde bulunan Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, TEM Otoyolu üzeri İzmit İlçesinde şüphelenerek durdurduğu bir araç içerisinde, düzensiz 7 kaçak göçmen yakaladı.

Ayrıca onların sevkini sağlayan araç sürücüsü İ.E.S 'yi gözaltına aldı. Göçmenler ülkerine geri gönderilmek üzere Kocaeli İl Göç İdaresine teslim edilirken, göçmen kaçakçılığı suçundan hakkında adli işlem başlatılan araç şürücüsü İ.E.S sevk edildiği adli merciiler tarafından tutuklandı.