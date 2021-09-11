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Giriş Tarihi: 11.9.2021 19:04

Durdurulan otomobilde 7 düzensiz göçmen yakalandı!

ABBAS ÇAKAR
Durdurulan otomobilde 7 düzensiz göçmen yakalandı!

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü tarafından, göçmen kaçakçılığının engellenmesine yönelik olarak yapılan  denetim ve kontrollerde, TEM Otoyolu üzerinde durdurulan bir otomobil içerisinde, 7 düzensiz göçmen yakalandı.

Göçmen kaçakçılığının engellenmesi amacıyla sürekli olarak denetim ve kontrollerde bulunan Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, TEM Otoyolu üzeri İzmit İlçesinde şüphelenerek durdurduğu bir araç içerisinde, düzensiz 7 kaçak göçmen yakaladı.

Ayrıca onların sevkini sağlayan araç sürücüsü İ.E.S 'yi gözaltına aldı. Göçmenler ülkerine geri gönderilmek üzere Kocaeli İl Göç İdaresine teslim edilirken, göçmen kaçakçılığı suçundan hakkında adli işlem başlatılan araç şürücüsü İ.E.S sevk edildiği adli merciiler tarafından tutuklandı.

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Durdurulan otomobilde 7 düzensiz göçmen yakalandı!
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