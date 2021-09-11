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Giriş Tarihi: 12.9.2021 02:40 Son Güncelleme: 12.9.2021 02:47

Edremit'te korku filmi gibi cinayet! Sahibini öldürdüler, hayvanları da vurdular

İHA
Edremit’te korku filmi gibi cinayet! Sahibini öldürdüler, hayvanları da vurdular

Balıkesir'in Edremit ilçesinde kan donduran bir olay meydana geldi. Bir çiftliği basan kişi ya da kişiler, çiftlik sahibini pompalı tüfekle öldürdükten sonra büyükbaş hayvanları da vurdu. Olay yerinden kaçan saldırganlar kayıplara karıştılar.

Korku filmlerini aratmayan olay, Edremit ilçesine bağlı Altınoluk Mahallesi'nde meydana geldi. Bent Yolu üzerinde bir çiftlikte sütçülükle geçimini sağlayan mahallenin sevilen kişilerden Muharrem Güler'in çiftliğine gelen kişi ya da kişiler ortalığı kan gölüne çevirdiler.

ÇİFTLİK SAHİBİNİ ÖLDÜRDÜLER, HAYVANLARI DA VURDULAR

Çiftlik sahibi 45 yaşındaki Muharrem Güler'i 11 el pompalı tüfekle ateş ederek öldüren saldırganlar, çiftlikte bulunan süt ineklerine de ateş açarak bir ineği öldürdüler, 3'nü ise yaraladılar.

Hayatını kaybeden Güler, Çanakkale'nin Kumburun köyünde toprağa verildi. Jandarma'nın olay ile ilgili olarak araştırmasının çok yönlü olarak sürdüğü öğrenildi.

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Edremit'te korku filmi gibi cinayet! Sahibini öldürdüler, hayvanları da vurdular
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