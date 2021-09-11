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Giriş Tarihi: 11.9.2021 19:02

Ekmeğin değerini göstermek için çocukluk anısı olan un değirmenini satın aldı

ALİ FAİK ATAY ALİ FAİK ATAY
Ekmeğin değerini göstermek için çocukluk anısı olan un değirmenini satın aldı

Karabük’ün Safranbolu ilçesi Dereköy mevkisinde bulunan ilçenin son çalışan değirmeni olan Dereköy Değirmeni’ni satın alan iş insanı Şefik Dizdar, restore ettirerek turizme kazandırdı. Ekmeğin ham maddesi olan un değirmende buğday öğütülüp, yörenin cevizli çörek yapılıp gelen yerli ve yabancı turistlere ikram ediliyor.

Safranbolu ilçesinde sadece evleri ile değil bünyesinde bulundurduğu diğer tarihi eserleriyle dikkat çekiyor. Bu eserlerin arasında su ile çalışan un değirmenleri de geliyor. Geçmişi 2 bin yıl öncesine dayanan Dereköy Değirmeni suskunluğunu 35 yıl sonra bozdu.

1945-46'lar da değirmene un öğütmeye gelen iş adamı Şefik Dizdar tarafından restore edilerek turizme kazandırıldı. Değirmen turizm amaçlı kullanırken, gelen yerli ve yabancı turistlerin de un değirmeni hakkında bilgi sahibi olmaları sağlanıyor.


Değirmende çocukluk zamanından kalma birçok anısı olduğunu belirten iş insanı Şefik Dizdar "Ailem tarımla uğraştığı için 1945 – 46 larda buraya at üstlerinde çuvallarla un öğütmeye gelirdik. Un öğütmek için 7-8 saatim buralarda geçerdi. Benim için birçok anısı var. O zamanlar bu değirmeni Ezmeci Ali Dayı diye birisi işletiyordu. Geçtiğimiz yıl satılacağını duyunca hem çocukluk anılarımın hatırına hem de bir tarihin yok olmasını önleyip gelecek nesillere aktarmak için satın alıp restore ettirdim. Şimdi turizme açtık. Buraya gelen misafirlerimiz hem bu güzel ortamda dinleniyorlar, hem de tarihi su değirmeni hakkında bilgi sahibi oluyorlar" diye konuştu.

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Ekmeğin değerini göstermek için çocukluk anısı olan un değirmenini satın aldı
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