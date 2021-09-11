Elini salça makinesine kaptırdı

Eli makineye sıkışan genç, yerinden sökülen makine parçasıyla birlikte Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk kaldırıldı.
Yaralı gencin el ve parmaklarını, sıkıştığı yerden kurtarmak için Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi itfaiye daire başkanlığı ekiplerinden yardım istendi.
Hastanede görevli doktorların gözetiminde Nurullah Ü. el ve parmakları itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucunda sıkışan el salça makinesinin metal parçası kesme makası yardımıyla kesilerek çıkartıldı, Nurallah Ü Burada tedavi altına alındı.