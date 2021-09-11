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Giriş Tarihi: 11.9.2021 11:54

Elini salça makinesine kaptırdı

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Elini salça makinesine kaptırdı

Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde bir genç, el parmaklarını salça yapımında kullanılan makineye kaptırdı. Edinilen bilgiye göre Eyyübiye ilçesi İmam Bakır mahallesinde evde salça yapımında kullanılan elektrikli makinenin çalıştığı esnada Nurallah Ü. adlı gencin sağ eli ve parmakları makineye sıkıştı.

Eli makineye sıkışan genç, yerinden sökülen makine parçasıyla birlikte Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk kaldırıldı.

Yaralı gencin el ve parmaklarını, sıkıştığı yerden kurtarmak için Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi itfaiye daire başkanlığı ekiplerinden yardım istendi.

Hastanede görevli doktorların gözetiminde Nurullah Ü. el ve parmakları itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucunda sıkışan el salça makinesinin metal parçası kesme makası yardımıyla kesilerek çıkartıldı, Nurallah Ü Burada tedavi altına alındı.

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Elini salça makinesine kaptırdı
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