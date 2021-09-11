Elizan İsminin Anlamı ve Kökeni Nedir, Kur’an’da Geçiyor Mu? Elizan Ne Demek?

Elizan ismi hem kulağa güzel gelmesi nedeni ile hem de çok kişide bulunmaması nedeni ile anne ve baba adayları bu ismi bebeklerine koymak için tercih etmektedirler. Elizan isminin kökeni karşımıza Arapça olarak çıkmaktadır. Ayrıca bu ismin anlamı ise karşımıza "uzaktan kulağa gelen ezan sesi" olarak çıkmaktadır.

ELİZAN İSMİNİN ANLAMI NEDİR?

Elizan ismi son dönemlerde anne ve baba adaylarının kız çocukları için tercih ettikleri isimlerden bir tanesidir. Bu ismin tercih sebepleri arasında bu ismin ülkemizde sık sık kullanılmaması ve bu ismin kulağa hoş geliyor olması ilk sıralarda yer alır. Elizan isminin anlamı da bu ismi bebeklerine koymak isteyen ebeveynler tarafından merak edilmektedir. Elizan isminin anlamı "uzaktan kulağa gelen ezan sesi" olarak karşımıza çıkar. Ayrıca bu anlam camiden gelen ezan sesinin uzaktan duyulması ve yankılanması şeklide açıklanabilir.

ELİZAN İSMİ KUR'AN'DA GEÇİYOR MU?

Güzel anlamı ile dikkat çeken isimlerden bir tanesi olan Elizan isminin Kur'an-ı Kerim içerisinde yer alıp almadığı da bu isim hakkındaki merak konularından bir tanesidir. Elizan ismi Kur'an-ı Kerim içerisinde yer almamaktadır. Fakat bu ismin bebeklere konulması hususunda dinen bir sakınca bulunmamaktadır.

ELİZAN İSMİNİN KÖKENİ NEDİR?

Elizan ismi hakkında anne ve babaların araştırdığı konulardan bir tanesi de bu ismin kökenidir. Elizan isminin kökeni birçok kişinin araştırdığı konulardandır. Elizan isminin kökeni ise karşımıza Arapça olarak çıkmaktadır.

ELİZAN NE DEMEK?

Kökeni Arapça olan Elizan kelimesinin Türkçe karşılığı da merak edilmektedir. Bu kelimenin Türk Dil Kurumu tarafından bir karşılığı bulunmasa da anlamı "uzaktan kulağa gelen ezan sesi" olarak karşımıza çıkar.