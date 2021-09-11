Evi yanan kadın, gözyaşları içinde yardım istedi

Durumu fark eden komşularının ihbarı üzerine adrese itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede mahalleye gelen ekipler, yangına müdahale ederek söndürdü. Zarara neden olan yangını soğutma çalışmaları sürerken, komşularının haber verdiği Felek Bayram eve geldi. Bu sırada Bayram gözyaşlarını hakim olamadı.