Göbeklitepe bu yıl ziyaretçi rekoru kıracak! 8 ayda 270 bini aştı

Bu yıl 8 ay içerisinde Şanlıurfa'ya gelerek Göbeklitepe'yi ziyaret eden yerli ve yabancı turist sayısı 270 bini aştı. Bu yıl 500 bin ziyaretçi olması bekleniyor. Göbeklitepe geçen yılın ziyaretçi sayısını bu yıl 8 ay içerisinde yakaladı.

Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK), Türkiye'de Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı müze ve ören yeri ziyaretçi sayılarını açıkladı. Şanlıurfa 2020 yılında ağırladığı 270 bin 906 ziyaretçi ile listenin 8'nci sırasında yer aldı. Bu yıl 8 ay içerisinde Göbeklitepe'yi ziyaret eden yerli ve yabancı turist sayısı 270 bini geçti.