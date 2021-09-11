Göz doktoruna giden aile yok oldu

Kırıkkale
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Çelebi ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 6 kişinin öldüğü kazayla ilgili kahreden bir detay ortaya çıktı. Kazada ölen anne Fatma, baba Murat ve 10 yaşındaki çocukları Şükrü Bostancı'nın göz doktoruna gittikleri ortaya çıktı. Fatma ve Murat çifti, 10 yaşındaki çocukları Şükrü ile birlikte hastaneye giderken trafik kazasında hayatını kaybetti.
Kaza önceki akşam Kırıkkale-Kırşehir karayolu üzerindeki Çelebi ilçesi İğdebeli Kavşağı'nda meydana geldi. Murat Bostancı idaresindeki 40 EH 237 plakalı otomobil ile Veysel Gezici'nin kullandığı 71 ACD 198 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle kaza yapan araçlar metrelerce savruldu. Kazada Fatma Bostancı, eşi Murat Bostancı, çocukları Muhammet Şükrü Bostancı ile diğer otomobilin sürücüsü Veysel Gezici, Özgür Gezici ve Harun Erkan hayatını kaybetti. Kırşehirli Bostancı ailesinin oğulları Şükrü'nün göz muayenesi için Ankara'ya gittikleri öğrenildi. Ailenin evde bıraktıkları 2 kız çocuğu hem öksüz, hem yetim kaldı.