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Giriş Tarihi: 11.9.2021

Hababam lisesi için geri sayım başladı

ZEYNEL YAMAN ZEYNEL YAMAN
Hababam lisesi için geri sayım başladı
Üsküdar'da tarihi Çamlıca Kız Lisesi'nin restorasyonu tamamlanıyor. II. Meşrutiyet döneminde lise olarak eğitime açılan tarihi köşk, ilk yatılı kız okullarından biri olarak tarihe geçti. Hababam Sınıfı filmine de ev sahipliği yapan bina, okulun taşınmasıyla atıl duruma düşmüş, 3 yıllık bir restorasyon programına alınmıştı. Çalışmaların hızlandırıldığı, yakın zamanda bitirileceği bildirildi. Köşkü yaptıran Ahmet Ratip Paşa adıyla anılan tarihi bina, Ahmet Ratip Paşa Güzel Sanatlar Kız Lisesi olarak eğitime yeniden kazandırılarak 2022'den itibaren öğrencilerini ağırlamaya başlayacak.
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Hababam lisesi için geri sayım başladı
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