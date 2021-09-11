Hababam lisesi için geri sayım başladı

Üsküdar
'da tarihi Çamlıca Kız Lisesi
'nin restorasyonu tamamlanıyor. II. Meşrutiyet döneminde lise olarak eğitime açılan tarihi köşk, ilk yatılı kız okullarından biri olarak tarihe geçti. Hababam Sınıfı
filmine de ev sahipliği yapan bina, okulun taşınmasıyla atıl duruma düşmüş, 3 yıllık bir restorasyon programına alınmıştı. Çalışmaların hızlandırıldığı, yakın zamanda bitirileceği bildirildi. Köşkü yaptıran Ahmet Ratip Paşa adıyla anılan tarihi bina, Ahmet Ratip Paşa Güzel Sanatlar Kız Lisesi olarak eğitime yeniden kazandırılarak 2022'den itibaren öğrencilerini ağırlamaya başlayacak.