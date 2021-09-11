Hemşirenin saçlarını yoldu

Gaziantep
'te bir hasta, görev başındaki hemşireye önce küfürler savurdu sonra da saldırarak saçlarını yoldu. Olay, 8 Eylül 2021'de Dr. Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, poliklinik servisinde hemşire olarak çalışan Nurcan Kütük'e, N.Y. isimli kadın hasta randevu aldığı servisin nerede olduğunu sordu. Servisin karşı koridorda olduğunu söyleyen hemşire, aynı soruyla birkaç kez daha karşılaşınca işaret parmağı ile servisin olduğu noktayı gösterdi.
DARP RAPORU ALDI
Muhatap alınmadığını düşünen N.Y. isimli kadın hasta, Kütük'e küfürler savurmaya başladı. Küfürlere ve hakaretlere tepki gösteren Kütük, bu kez fiziki saldırıya uğradı. Hemşirenin saçlarına yapışan şüpheli, avuç dolusu saçı kökünden söktü, kollarını çizdi, tırnağını kanattı. Neye uğradığını şaşıran hemşire "darp ve iş göremez raporu" aldı.