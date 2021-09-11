Hurda uçaklar yola çıktı

Uçuş ömürlerini tamamlamalarına rağmen haciz davaları ve bürokratik işlemler nedeniyle Atatürk Havalimanı
'nda bekleyen ve bir süre önce ihale ile satılan hurda uçakları taşıma işlemleri başladı. Uzun süredir Atatürk Havalimanı apronunda bekleyen kesim işlemleri tamamlanan Tarhan Tower Airlines'a ait MD-82 tipi uçağın gövdesi, kanatları ve motorları uzman ekiplerce TIR'lara yüklenerek hurda olarak kullanılmak üzere önceki gece Hadımköy
'deki bir depoya götürüldü. Taşınma sırasında ise karayolunda ilginç görüntüler oluşurken uçağı satın alan Skyair Shop Firması Genel Müdürü Tekin Ertemel, satışa çıkarılan uçaklardan 3'ünü kendilerinin aldıklarını belirterek ilk geniş gövdeli uçağı gümrük ve kesim işlemlerinin tamamlanmasından sonra hurda olarak kullanılmak üzere depoya götürdüklerini söyledi.