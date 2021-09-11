İBB’den İstanbul trafiğine pranga

Koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan sokağa çıkma kısıtlamalarını sessiz sedasız geçiren İBB
, yaz tatilinin sona ermesi ve okulların yüz yüze eğitime açılmasıyla Beşiktaş Çırağan Caddesi'nde peyzaj çalışmalarına başladı. Özellikle de iş çıkış saatlerinde yoğunlaşan trafik nedeniyle sürücüler ve vatandaş isyan noktasına geldi.
İstanbul
Büyükşehir Belediyesi, yaz tatilinin sona ermesi ve okulların yüz yüze eğitime açılmasıyla katlanan yoğun trafikte kürek sallamaya başladı. Normal zamanlarda da araçların zor ilerleyebildiği cadde, peyzaj çalışmalarının başlamasıyla adeta çıkmaz sokağa döndü. Kaldırımlarda yapılan çalışmalar nedeniyle yolun bir kısmı trafiğe kapatıldı, araç geçişleri zorlaştı, sürücüler tam anlamıyla santim santim ilerledi ve yayalar araçların seyir halinde bulunduğu şerit üzerinde yürümek zorunda kaldı. Bölge halkı ise 1.5 senedir sokağa çıkma kısıtlaması varken, okulların açıldığı haftada yapılan çalışmalar nedeniyle çileden çıktı. Cadde üzerinde seyyar satıcılık yapan esnaf "Bu caddede normal günlerde de trafik olurdu. Okullar da yeni açıldı, trafik tamamıyla kitlendi. Böyle bir dönemde böyle çalışma olacak iş değil. Kısıtlamada yapılsaydı olmaz mıydı? İnsanlar görsün diye mi bugüne beklettiler anlamı nedir anlamıyorum. Böyle bir işin mantıklı bir açıklaması yok" ifadelerini kullandı.