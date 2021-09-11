İdlib şehidi Mücahit Sınırtepe’yi son yolculuğuna binler uğurladı

Suriye'nin İdlib kentindeki gerginliği azaltma bölgesinde arama tarama faaliyeti sonrası yapılan saldırıda şehit düşen Piyade Uzman Onbaşı Mücahit Sınırtepe Kayseri'de son yolculuğuna uğurlandı. Şehit Sınırtepe'nin tabutuna sarılan başına gelen 2 aylık eşi Sevinç Sınırtepe; "Hadi kalk bitanem hayallerimiz yarım kaldı. Çıkarın kocamı tabuttan orada nefes alamaz" diyerek gözyaşı döktü.

İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde arama tarama faaliyeti sonrası intikal halindeki askeri birliğe yapılan saldırıda 2 asker şehit oldu 3 asker ise yaralandı. Şehit düşen Piyade Uzman Onbaşı Mücahit Sınırtepe'nin şahadet haberi Kayseri'deki ailesine askeri yetkililer tarafından verildi.

ŞEHİTLER MEMLEKETLERİNE UĞURLANDI

Şehit Mücahit Sınırtepe ve Raramazan Demir için Hatay Havaalanı'nda uğurlama töreni düzenlendi. Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin ve Hatay Valisi Rahmi Doğan'ın da katıldığı törenin ardından şehit Ramazan Demir'in cenazesi Kahramanmaraş'a, Mücahit Sınırtepe'nin cenazesi ise memleketi Kayseri'ye gönderildi. Şehit Mücahit Sınırtepe'nin naşı Kayseri'de 12. Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığı'nda kent protokolü ve ailesi tarafından karşılandı.

"ALLAH'IM BİZEDE ŞEHİTLİĞİ NASİP ET"

Daha 2 aylık evli olan Kayserili Piyade Uzman Onbaşı Mücahit Sınırtepe'nin sosyal medya hesabından Türk bayrağı açarak "Allah bize de şehit olmayı nasip etsin" notuyla paylaşım yaptığı ortaya çıktı. Şehidin naşı helallik için Melikgazi İlçesi Tınaztepe mahallesi'ndeki baba ocağına getirildi. 4 kardeşin en büyüğü olan Şehit Mücahit Sınırtepe'nin babası Faruk, annesi Suzan ile 3 kardeşi ve eşi Sevinç Sınırtepe uzun süre gözyaşı döktü.

"KALK BİTANEM HAYALLERİMİZ YARIM KALDI"

Şehit Piyade Uzman onbaşı Mücahit Sınırtepe'nin naşı baba ocağında helallik alınmasının ardından Seyyit Burhanettin Kalemkırdı Cami'ne getirildi. Şehidin ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazına Milli Savunma Bakan Yardımcısı Alparslan Kavaklıoğlu, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, şehidin babası Faruk, annesi Suzan, eşi Sevinç ve 3 kardeşi ile birlikte 2 kişi katıldı. Şehidin tabutunun başına gelen 2 aylık eşi Sevinç Sınırtepe kocasının tabutuna sarılarak; "Mücahidim bitanem kalk hadi hayallerimiz yarım kaldı. Kocam nefes alamaz neden koydunuz oraya. Mücahit ağlamayacğım hainleri sevindirmeyeceğim. Hep seni bekleyeceğim. Haydi, kalk ta utandır herkesi" diyerek gözyaşı döktü. Şehidin Annesi Suzan Sınırtepe ise "Oğlum seni böylemi görecektim. Kınalı kuzum yakışmadı sana bu ölüm. Mücahidim bak eşin sevinç geldi haydi kalk oğlum" diyerek şehidin fotoğrafını öptü. Gelin kaynana şehidin hey şehidin tabutuna hem de birbirlerine sarılarak uzun süre gözyaşı döktüler.

ŞEHİDİ SON YOLCULUĞUNA BİNLER UĞURLADI

Şehit Piyade Uzman Onbaşı Mücahit Sınırtepe'nin Kalemkırdı Cami'ndeki kılınan cenaze namazına yaklaşık 2 bin kişi katıldı. Şehidin eşi Sevinç, babası Faruk ve Annesi Suzan cenaze töreninde güçlükle ayakta durdu. Şehidin üniformasını giyerek törene katılan eşi Sevinç Sınırtepe görevlilerin yardımıyla ayakta durabildi. Kılınan cenaze namazının ardından Şehit Mücahit Sınırtepe'nin naşı top arabasına konuldu. Şehit Sınırtepe daha sonra tekbirler eşliğinde Kartal Hava Şehitliği'nde toprağa verildi.